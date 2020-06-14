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  4. 14 Haziran 2020 22:20

Bingöl depremi Marmara depremini tetikler mi?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk'te Semiha Şahin'in konuğu oldu. Prof. Dr. Ersoy, Bingöl'deki depremin batıya uzanan fay hatlarını etkileyip etkilemeyeceği ve Marmara depremini tetikleme ihtimali olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl depremi Marmara depremini tetikler mi?
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YTU Doğa Bilimleri Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

"YİNE BÜYÜK DEPREMLERİMİZ OLACAK"

"Son 6 ay içerisinde çok fazla sayıda deprem var. Yine büyük depremlerimiz olacak. Hatay'da, Maraş'ta, Doğu Anadolu'da kırılmaya aday, gerilimi yüksek, enerji transferinin olduğu bölgeler var. Bu bizim bir gerçeğimiz.

"MARMARA DEPREMİ'Nİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Buradaki depremin Marmara depremini etkilemesi mümkün değil. Çünkü oraya gidene kadar pek çok fay parçacığı var. Ancak tetikleme komşu alanlarda olur."

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