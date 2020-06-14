Bingöl depremi Marmara depremini tetikler mi?

YTU Doğa Bilimleri Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

"YİNE BÜYÜK DEPREMLERİMİZ OLACAK"

"Son 6 ay içerisinde çok fazla sayıda deprem var. Yine büyük depremlerimiz olacak. Hatay'da, Maraş'ta, Doğu Anadolu'da kırılmaya aday, gerilimi yüksek, enerji transferinin olduğu bölgeler var. Bu bizim bir gerçeğimiz.

"MARMARA DEPREMİ'Nİ ETKİLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Buradaki depremin Marmara depremini etkilemesi mümkün değil. Çünkü oraya gidene kadar pek çok fay parçacığı var. Ancak tetikleme komşu alanlarda olur."

Kastamonu'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi