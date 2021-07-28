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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan verilere göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesine saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4,3 olduğu duyurdu.

 

Etiketler bingöl deprem
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