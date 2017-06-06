SON DAKİKA
HAKKARİ'DE ROKETATARLI SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT 6 ASKER YARALI
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
İşte Türkiye'de 2017'nin en çok satan otomobil modelleri
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
TEM'de zincirleme kaza ! Edirne istikameti kapandı
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Herkes merak ediyordu... Trump'tan Katar açıklaması
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
Tekne kazasında yaralanan taraftardan kötü haber
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
İstanbul'da toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Haziran 2017 16:34

Bir asker nöbet tuttuğu kulede intihar etti

Cezaevinde görevli bir asker nöbet kulübesinde intihar etti.

Bir asker nöbet tuttuğu kulede intihar etti
A+ A-

Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde vatani görevini yapan  jandarma er Emrah Uygun, dün gece nöbet tuttuğu kulübede tüfeğiyle başına ateş etti.

Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu asker, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Uygun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aslen Iğdırlı olan Uygun'un cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

DHA

cezaevi , intihar , nöbet , asker