  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir gıda zehirlenmesi vakası daha... 4 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü!

Bir gıda zehirlenmesi vakası daha... 4 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü

Bir gıda zehirlenmesi vakası daha... 4 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü
Güncelleme:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yedikleri pizzadan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Cizre'de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti.

İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

text-ad
Etiketler gıda zehirlenmesi pizza zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu fotoğrafla hayranlarını 34 yıl önceye götürdü, gören ünlü ismi tanıyamadı! Bu fotoğrafla hayranlarını 34 yıl önceye götürdü, gören ünlü ismi tanıyamadı! Hem şehrin alarm sirenleri çalmaya başladı hem de kanalda bomba alarmı verildi! Hem şehrin alarm sirenleri çalmaya başladı hem de kanalda bomba alarmı verildi! Restoranlardaki tepki çeken ek ücret için harekete geçildi Restoranlardaki tepki çeken ek ücret için harekete geçildi Güzel oyuncudan ortalığı karıştıran iddia: ''Benimle 1 dakika için 100 bin TL teklif ettiler'' Güzel oyuncudan ortalığı karıştıran iddia: ''Benimle 1 dakika için 100 bin TL teklif ettiler'' Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı Korkunç kazada ünlü şarkıcı Kıraç hayatının şokunu yaşadı! Korkunç kazada ünlü şarkıcı Kıraç hayatının şokunu yaşadı! İktidarın söz verip yapmadığı seyyanen zam vaadi... En düşük emeklilik maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir! İktidarın söz verip yapmadığı seyyanen zam vaadi... En düşük emeklilik maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir! Dünyada ilk defa görülen hastalık Türkiye'de tedavi edildi Dünyada ilk defa görülen hastalık Türkiye'de tedavi edildi Eski gelinini öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti! Eski gelinini öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti! Genç kadın arkadaşının evinde ölü olarak bulundu Genç kadın arkadaşının evinde ölü olarak bulundu
Milli insansız savaş uçağımız, milli radar ile görüp, milli füze ile 12'den vurdu! Milli insansız savaş uçağımız, milli radar ile görüp, milli füze ile 12'den vurdu! Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalara Asena Keskinci'den jet yanıt Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalara Asena Keskinci'den jet yanıt Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem! Hesabına gelen bu para onu da banka çalışanlarını da MASAK'ı da şoke etti! Hesabına gelen bu para onu da banka çalışanlarını da MASAK'ı da şoke etti! MHP'li isimden emekli albay Orkun Özeller'e sözlü saldırı; şehit yakınları önledi! MHP'li isimden emekli albay Orkun Özeller'e sözlü saldırı; şehit yakınları önledi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili eski eşinden olay iddialar! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili eski eşinden olay iddialar!