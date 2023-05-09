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  4. Bir kadın cinayeti daha! 5 çocuk annesi eşini katletti

Bir kadın cinayeti daha! 5 çocuk annesi eşini katletti

Bir kadın cinayeti daha! 5 çocuk annesi eşini katletti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

İzmir'in Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi t.A. (29) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen T.A.nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler kadın cinayeti cinayet
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