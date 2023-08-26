Bir kadın cinayeti daha!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında bir kadını öldüren zanlı, daha sonra parkta başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi, Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye motosikletle gelen S.Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle Y.Ç. isimli kadına tabancayla ateş etti.

Mermilerden biri başına isabet eden ve yere yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ç.’nin cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

PARKTA İNTİHAR ETTİ

Y.Ç.’yi öldüren S.Ş. ise olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra aynı ilçede bulunan Meşelik Parkı’nda tabancayla başına ateş etti.

Ağır yaralanan Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.