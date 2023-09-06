Bir kadına şiddet dehşeti daha! Patronu tarafından vuruldu

Trabzon'da 41 yaşındaki bi rkadın, tartıştığı patronu tarafından evinde silahla vuruldu.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma (TRAHAYKO) Derneği üyesi, turizm şirketi çalışanı E.İ. (41), tartıştığı patronu C.H. (43) tarafından evinde tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan ve yaşam mücadelesi veren E.İ.’in olayın ardından komşularına ‘Evde köpeğim var, ne olur onla ilgilenin’ dediği öğrenildi. TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Efsun’un canıyla uğraşırken köpeğini unutmaması bizi çok duygulandırdı. Köpeğini aldık şu an bizde. İnşallah iyileşip, köpeğine kavuşur" dedi.

Olay, 26 Ağustos’ta Kanuni Mahallesi’nde meydana geldi. Köpeği ‘Papi’ ile yaşayan TRAHAYKO Derneği üyesi ve turizm şirketi çalışanı E.İ. ile evine gelen patronu C.H. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.H., yanında getirdiği tabancayla E.İ.'e ateş etti. E.İ. karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Silah sesi üzerine eve komşuları geldi. Ağır yaralanan E.İ., özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan E.İ.'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası yakalanan ve savcılık sorgusunda silahın yanlışlıkla ateş aldığını, öldürme kastının bulunmadığını söylediği belirtilen C.H., tutuklandı.

Mermi nedeniyle organları parçalanıp, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren E.İ.’in olayın hemen sonrasında komşularına ve hastanedeki sağlık görevlilerine ‘Evde köpeğim var, ne olur onla ilgilenin’ dediği öğrenildi.

'YAŞAMASI İÇİN HEPİMİZ DUA EDİYORUZ'

TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, çok üzgün olduklarını belirterek, yaşananları duyduktan sonra köpek ‘Papi’yi almak için E.İ.’in evine gittiklerini söyledi. Olayın detaylarını E.İ.’in komşularından öğrendiklerini anlatan Kurban, “Olay sonrası bir süre Efsun’un bilinci açık. O sırada Efsun, ‘Evimde köpeğim var, onunla ilgilenin’ demiş. Şu an Efsun’un durumu ciddiyetini koruyor, çok hasar almış. İlk ameliyatta böbreğinin biri ve dalağı alındı, karaciğerde zedelenme var, ikinci böbreği de yüzde 97 çalışmıyor. Devamlı diyalize giriyor. Yaşaması için hepimiz dua ediyoruz. Erkekler hep koruduklarını iddia ettikleri kadınları vuruyorlar. Korumasınlar, biz kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz” diye konuştu.

‘CANIYLA UĞRAŞIRKEN BİLE KÖPEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ’

E.İ.’in yaralı haldeyken bile evde beslediği köpeği için kaygılandığını ifade eden Kurban, “Efsun canıyla uğraşırken köpeğini unutmaması bizi çok duygulandırdı. O durumda bile ‘hayvanım evde yalnız, onunla ilgilenin’ demiş. Tek dediği bu olmuş. Köpeğini aldık şu an bizde. İnşallah iyileşir ve hem kendi köpeğine hem de diğer sokaktaki hayvanlarına kavuşur. Onu bekleyen o kadar çok sokak canı var ki. Erkekler hep koruduklarını iddia ettikleri kadınları vuruyorlar. Korumasınlar, biz kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz” diye konuştu” dedi.

‘BESLEDİĞİ KEDİLER KAPISININ ÖNÜNDE TOPLANDI’

E.İ.'in fedakar bir hayvansever olduğunu anlatan Kurban, “Efsun 8 senedir kendi imkanlarıyla her hafta Zigana’ya sokak hayvanlarını beslemeye gidiyordu. Yeri geliyor kredi çekiyordu. Çalışan bir kadın ve tek izin gününü sokak hayvanlarına adıyordu. Bu çok büyük bir fedakarlık. Olay yerine gittiğimiz zaman Efsun’un mama verdiği kediler arabasının etrafına geldi, kapının önüne toplanıp onu bekledi; o da bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA