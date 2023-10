Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha: ''Pusuya düşürüp canına kastettiler

Yıllarca görmezden gelinen ve artık bir barınma krizine dönüşen fahiş kira tartışmalarında bir mal sahibi ile bir kiracı yine karşı karşıya geldi. Taraflar arasında öyle şeyler yaşandı ki her satırında şoke olacaksınız.

Adana’da bir kişi, kiracısının kocasını vurduğunu ve tahliye kararına rağmen iş yerinden çıkmadıklarını söyledi. Kiracı ise kendilerinin darp edildiğini, tahliye kararını istinafa taşıdıklarını belirtti. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2022 yılı Mayıs ayında G.O., 11 yıllık kiracısını iş yerinden çıkartmak istedi. Bunun üzerine G.O., Ç.Ö. ve kardeşi S.Ö. ile tartıştı. İddiaya göre, kiracı kardeşler, G.O.’ya hakaret etti. G.O., bunun üzerine dükkana indi. Kızı Avukat K.O. ise babasının aşağıya indiğini görerek hemen arkasından gitti.

Kiracı kardeşler ve çalışanların, burada G.O. ile kızına saldırdığı iddia edildi. G.O.’ya kendini korumak istediği esnada gruptan bir kişinin silahla ateş ettiği ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. G.O. hastaneye kaldırılırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Adana 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen tahliye davasında ise mahkeme tahliye kararı verirken, istinaf yolunun da açık olduğunu belirtti. Kiracı kardeşler ise kararı istinafa taşıdı.

Elektrikleri kesildi

Elektrik aboneliği kendisinin üzerine olduğu için G.O., kararın ardından elektrik aboneliği de iptal ettirdi. Ancak iddiaya göre kiracılar bu sefer de E-devlet üzerinden elektrik aboneliği alıp elektriği açtırmak istedi. Taraflar arasında yine tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki son sözü mahkeme söyleyecek.

“Eşimi pusuya düşürüp canına kastettiler”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan G.O.’nun eşi H.O., “2 yıldır biz bu şahıslardan çekiyoruz. Sözleşme yenilemediğimiz halde iş yerimize çöktüler, oturuyorlar. Mahkeme kararının ardından elektriği gidip iptal ettirdik. Mahkemeden tahliye kararı çıktı ama inatla çıkmıyorlar. Burası bizim diyorlar. Çok sıkıntılıyız. Eşimi pusuya düşürüp canına kastettiler. Çöktük, burası bizim diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kirayı 4 katına çıkarttılar”

Kiracı Ç.Ö. ise iş yeri sahiplerinin 65 bin lira olan kirayı 250 bin liraya yükselttiklerini söyledi. Kendilerinin mağdur olduğunu, kimseyi vurmadıklarını öne süren Ö., “65 bin lira olan kirayı 140 bin liraya yükseltmeyi teklif ettim. Ancak 250 bin liradan indirim yapmadılar. Bunun üzerine hukuki yollara başvurduk. Kendisi 65 bin lira elden ücret aldı. Ayrıca kira senediyle bizi icraya verdiler. Kesinlikle biz kimseyi vurmadık. Kabul etmiyoruz. Onlar benim sırtıma beyzbol sopasıyla vurdular. Bize mahkeme tahliye kararı verdi ancak üst mahkeme yolu açık. Biz de oraya başvurduk. 11 senedir burada oturuyoruz. Kanun ne derse o kabulümüzdür” dedi.

İHA