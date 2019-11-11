Bir patron dehşeti daha ! Kadın işçinin başını yardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda işten çıkarıldıktan sonra tazminatını alamadığını öne tekstil işçisi Reyhan Kara, protesto için gittiği tekstil şirketinin önünde eski patronu tarafından saldırıya uğradı. Patron Şükrü Ü.'nün taşlı saldırısı sonrası başından kanlar akan Kara'nın o anları kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta bulunan bir tekstil firmasından tazminatı verilmeden atılan Reyhan Kara adlı işçi, işyeri önünde basın açıklaması yaptığı sırada patron Şükrü Ü.’nün taşlı saldırısına uğradı.

İhbar ve 2 buçuk yıllık kıdem tazminatı ödenmeden işine son verilen Kara, işten çıkarıldığı tekstil firmasının önünde Emeğin Gücü Derneği ile birlikte açıklama yapmak istedi.

“BİR AYDIR OYALANIYOR”

Evrensel’in haberine göre Emeğin Gücü Derneği Başkanı Hasan Ergül basın açıklamasında, Şükrü Üner ile telefon ve e-mail yoluyla görüştüklerini belirterek “Patron, yaklaşık 1 aydır Reyhan Kara kardeşimizi oyalıyor, anasının ak sütü kadar helal olan kıdem ve ihbar tazminatını ödememek için her türlü hileye başvuruyor. Kendisi işçi kardeşimize zorla istifa dilekçesi imzalatmaya çalışmıştır, kendisine hakaret etmiştir. Reyhan Kara'nın hakları ödeninceye kadar kapınızın önündeyiz. Her gün oturma eylemimize devam edeceğiz” dedi.

Açıklama yapıldığı sırada yanında birkaç kişiyle birlikte işyerinin önüne gelen patron Şükrü Ü., açıklamaya katılanlara taş ve sopalarla saldırdı. İşten çıkarılan Reyhan Kara, saldırı sırasında başına taş isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

SULTANGAZİ’DE DE DAYAK VARDI

Suriye uyruklu bir kişi, İstanbul, Sultangazi ilçesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine geldi. Daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi.

İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli genç arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Tekstil atölyesi sahipleri diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli genci feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, can havliyle kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli genç, darp edildiği ihbarında bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını feci şekilde döven iki patronu da gözaltına aldı.