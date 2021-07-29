Bir yangın da Kütahya'da

Ankara uyuma! Türkiye'ye böyle sızıyorlar

FED'in faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

Danıştay'dan büyük müjde! O vergi iptal edildi

Bir günde bine yakın hekim istifa etti

İnanmayacaksınız ama hepsi yasak! İşte ülke ülke en garip yasaklar..