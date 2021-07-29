Bir yangın da Kütahya'da
Yangınların ardı arkası kesilmiyor... Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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