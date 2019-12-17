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  4. 17 Aralık 2019 15:08

Biri turuncu listeden, 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Biri turuncu listeden, 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

BİRİ TURUNCU LİSTEDEN

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin-Derik kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden aranalarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.
 

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