  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bitlis'de uyuşturucu operasyonu

Bitlis'de uyuşturucu operasyonu

Bitlis'de uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:

Bitlis'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Bitlis'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerin narkotik köpeği ile birlikte araç içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 12 parça halinde toplam 6 kilo 200 gram eroin ele geçiridi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Etiketler bitlis uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yollar ayrılıyor: İşte Mertens'in yeni adresi
İşte altılı masanın sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı
Survivor Turabi'nin yarı çıplak paylaşımına tepki yağdı
Yolların efsanesi geri döndü! Her şeyi değiştirecek model ortaya çıktı
Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken...
Fotoğraflar ABD'den değil Suudi Arabistan'dan! Cadılar Bayramı böyle kutlandı
UEFA'dan Trabzonspor'a kötü haber
Malatya'da korkutan deprem!
Zeynep Bastık kolejli tarzıyla dikkat çekti
Ekonomistten asgari ücret tahmini: 9 bin TL'yi aşabilir