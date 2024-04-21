Bolu'da feci kaza: 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Bilal Özer yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA