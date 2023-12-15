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Bolu'da pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Bolu'da pompalı tüfekle dehşet saçtı!
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Bolu’da bir şahıs öğle saatlerinde, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğlunu pompalı tüfekle vurdu.

Olay, saat 15.00 sularında Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ü. ile Erhan Ü., Ersan Ü. ve babaları Ekrem Ü. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ü. yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti.

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vurduğu kişilerin eniştesi olduğu öğrenilen Kenan Ü., olayın ardından kaçtı.

 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Kenan Ü.’yü kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler pompalı tüfek dehşet
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