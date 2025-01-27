Bolu'daki Gazelle Otel kapatma kararı aldı

Bolu’da 78 kişiye mezar olan otelin sahibi H.E.’nün sahip olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu bir başka otel olan Gazelle Resort ve Spa Otel kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi H.E. ve şirket genel müdürü E.A.’ın bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek, H.E.’ün sahibi olduğu oteldeki, aralarında Genel Müdür A.D.’in de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 gündür yürütülen soruşturmada son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili, itfaiye eri ve Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü A.D. gece saatlerinde tutuklandı.

Gazelle otel geçici kapatma kararı aldı

Gazelle Resort ve Spa Otel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Son dönemde sosyal medya ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa, yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı almıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmış bir adımdır. Otelin kapalı olduğu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal, iade ve mevcut rezervasyon durumları ile ilgili tüm gerekli önlemler alınmaktadır ve bu işlemler en kısa sürede tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

İHA