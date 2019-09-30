Bordum'da korkutan patlama

Su basan otelin operasyon müdürü Halil İbrahim Özcan, otelin havuzunun balçıkla dolduğunu ifade ederek, “Aşırı derecede sel durumu yaşadık. Olaydan sonra 15 odayı boşalttık. Gerekli önlemleri aldık ama otel olarak bu durumdan olumsuz etkilendik. Çok üzücü bir olaydı, inşallah bir daha yaşanmaz. Mağdur olan misafirlerimizden bazılarını başka otelimize yönlendirdik” dedi.

‘PATLAMA SESİNİ DUYDUK’

Evi su altında kalan Seda Akbulut ise patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiğini ifade etti. Yatak odasına kadar su bastığını belirten Akbulut, “Patlama sesini duyduk. Dışarıya çıkmak istedik ama kapıyı açamadık. Daha sonra kapının altından sular girmeye başladı. Yatak odasına kadar su girdi. Eşimi de elektrik çarptı ancak çok şükür bir sıkıntı yaşamadı. Çukura bir aracın girdiğini gördük” diye konuştu.