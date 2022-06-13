Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kan döktü: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü’nde boşanmak üzere olan eşlerin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü’ndeki olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri emlak dükkanı içinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların çekildiği kavgada Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) silahla vurularak ve darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Ş.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

M.C. ve S.C.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye gelen S.C.P (34) ve H.C.P'nin (38) üzerinde 1'i ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Olay sonrasında hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.