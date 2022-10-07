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Bu da bidon bidon hırsızlık

Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istiflerken, patronun titiz takibi sonucu yakalandı.

Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adamın iştahını kabarttı. Çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istifleyen şoför, patronun titiz takibi sonucu yakayı eleverdi.

Polisin baskın yaptığı bir depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi. Babalık yaptığı işçisinin kendisini 300 bin lira zarara uğrattığını belirten patronu, "İyilik yaptım. Nankörlük gördüm" dedi. Şoför ise gözaltına alındı.

Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.
Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.

Etiketler mazot hırsızlığı bidon hırsız hırsızlık
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