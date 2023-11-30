Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı

Bursa’da öfkeli adam, parasını Bitcoin’de sıfırladığını iddia ettiği arkadaşını demirle darp etti.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Z. K. (46), 80 bin TL’sini değerlendirmesi için arkadaşı H. Ş.’ye verdi. H. Ş. (28), sanal ortamda Bitcoin alarak parayı değerlendirdi. Ancak kısa bir süre sonra para sıfırlandı. Z. K., arkadaşından parasını geri istedi. H. Ş. paranın sıfırlandığını söyleyince küplere binen Z. K., elindeki demir parçasıyla H. Ş.’yi darp etmeye başladı. Kaçan H. Ş., yaşanan kovalamaca sırasında askerlik şubesine sığındı. Şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

İHA