  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı

Bu da kripto para cinneti! Arkadaşına demirle saldırdı

Güncelleme:

Bursa’da öfkeli adam, parasını Bitcoin’de sıfırladığını iddia ettiği arkadaşını demirle darp etti.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Z. K. (46), 80 bin TL’sini değerlendirmesi için arkadaşı H. Ş.’ye verdi. H. Ş. (28), sanal ortamda Bitcoin alarak parayı değerlendirdi. Ancak kısa bir süre sonra para sıfırlandı. Z. K., arkadaşından parasını geri istedi. H. Ş. paranın sıfırlandığını söyleyince küplere binen Z. K., elindeki demir parçasıyla H. Ş.’yi darp etmeye başladı. Kaçan H. Ş., yaşanan kovalamaca sırasında askerlik şubesine sığındı. Şahıslar, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

İHA

Etiketler bursa inegöl cinnet saldırı demir sopa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çinli otomotiv devi Türkiye'yi seçti! 1.6 milyar dolarlık yatırım geliyor
Dolar, Euro ve altından sert düşüş
Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu
İsmailağa yine karıştı! Cübbeli açık açık tehdit etti
Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor
Çin'de de yaşanmıştı... Gizemli olay Türkiye'de de görüntülendi
Bursa'da sağanak yağış sel oldu; araçlar, evler sular altında!
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel senaryolar
Esra Ezmeci'nin ''eş değiştirme gemileri'' itirafı mide bulandırdı
CHP'den İYİ Parti'ye yeniden ittifak teklifi! Akşener bu yanıtı verdi