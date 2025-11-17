Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi

İstanbul Sultangazi'de eski eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak öldüren şahıs ardından kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Olay, Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice K., eski eşi S.B. ile boşandıktan sonra E.A. isimli şahıs ile evlendi.

Bir süre sonra E.A.'dan da boşanan Hatice K., eski eşi S.B. ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. S.B. ile Hatice K. cadde üzerinde alışveriş yaptıkları sırada yanlarına gelen E.A., silahla S.B.'yı vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.B.'nın hayatını kaybettiği, E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı. E.A.'nın 3, S.B.'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

