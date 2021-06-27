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Bunaltan sıcaklar can aldı

Bunaltan sıcaklar can aldı

Antalya'da sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önünde dinlenen Sedat Kabakçı (55) kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sedat K., görgü tanıklarının ifadesine göre aşırı sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önüne dinlenmek için oturdu.

Bir süre sonra Sedat K.’nın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi Sedat K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi, polis de olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemede bulundu.

Sedat K.’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler sıcak sıcak hava bunaltan sıcaklar ölüm vefat
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