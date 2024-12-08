Bungalov çetesine operasyon: 14 tutuklama

Bilecik merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüphelinin 14'ü tutuklandı.

Mart ayında sosyal medya üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin "bungalov kiralama" adı altında sahte ilanlar açarak tatil rezervasyonu ile beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil ve evcil hayvan satışı gibi yollarla yaklaşık 1200 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında Mali Suçları Araştırma Kurulunca yapılan inceleme kapsamında toplam 385 milyon lira para hareketi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Aralık Çarşamba günü Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaneli ilçesine getirilen şüphelilerden 14'ü jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tutuklanan şüphelilerin bir kısmının banka hesaplarını suç şebekesine komisyon karşılığı kullandırdığını belirtti.

"DAİMA DİKKATLİ OLUNUZ"

Aygöl, elde edilen haksız kazanca yönelik çalışmanın sürdüğünü aktararak, "Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz, banka hesaplarınızı 'gelir elde etme' vaadiyle kötü niyetli kişilere kullandırmayınız. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı daima dikkatli olunuz" dedi.

AA