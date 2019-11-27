Bunu yapan babası ! ''Sen daha ölmedin mi'' deyip bir el daha ateş etmiş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde oğlu İsa T.'yi (32) av tüfeğiyle vurarak öldüren Orhan T. (72) hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, eşi gözleri önünde oğlunu öldüren Adviye T.'nin "Oğlum 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim 1 el göğsüne ateş etti. Yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip küfür ederek 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı" sözleri yer aldı.



Olay, 4 Eylül'de saat 09.30 sıralarında kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında ahırda para yüzünden tartışma çıktı. Orhan T., oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İsa T.'nin cenazesi toprağa verilirken baba Orhan T. tutuklandı. Orhan T. hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'SEN HALA ÖLMEDİN Mİ'

İddianamede cinayete tanık olan anne Adviye T.'nin poliste alınan ifadesine yer verildi. Anne, olay günü eşiyle oğlu arasında para yüzünden tartışma yaşandığını, eşinin sopayla oğlunun üzerine yürüdüğünü, ikiliyi araya girerek ayırdığını anlattı.

Yaşanan bu olayın ardından oğlunun hayvanların yiyeceklerini hazırlamak için yem karma makinesini çalıştırdığını, bu sırada eşinin elinde tüfekle geldiğini belirten anne T., şunları söyledi:

"Eşim elinde tüfekle 'Şimdi senin canını alacağım' dedi. Oğlumun 'Baba elini kana bulama, git' dediği sırada eşim İsa'nın göğsüne bir el ateş etti. İsa biraz yürüdükten sonra yere düştü. Eşim yere düşen oğlumun ayaklarının yanına gidip küfür ederek 'Sen hala ölmedin mi' dedi ve bir kez daha ateş etti. Daha sonra tüfeğin dipçiğiyle vurmaya başladı."

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay günü oğlunun babasına vurmadığını öne süren Adviye T., eşinden davacı olduğunu belirterek en ağır cezanın verilmesini istedi.

İddianamede Orhan T.'nin de polisteki ifadesinde bir bankaya olan borcu için evdeki araç ve traktörü satmak istemesine oğlunun karşı çıktığını, bu yüzden tartıştıklarını, oğlunun kendisini dövmeye başladığını, yem karma makinesine atmakla tehdit ettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Baba T.'nin pişman olduğunu söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin diğer 2 oğlu ve 1 kızının da babalarından şikayetçi olduğu yer aldı.