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Bursa'da feci kaza: 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza: 4 itfaiyeci hayatını kaybetti

Bursa Orhaniyeli'de itfaiye aracının devrildiği kazada, 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Bursa'da itfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı.

Ekipler, kazaya müdahale etmek için itfaiye aracı ile yola çıktı.

Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.

Etiketler bursa itfaiye aracı kaza
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