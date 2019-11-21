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  4. 21 Kasım 2019 07:31

Bursa'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bursa'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 3 yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Şükrü Ayan (56) yaşamını yitirdi. Ayan'ın eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim ise yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolunda meydana geldi. Yenişehir yönüne giden Şükrü Ayan (56) yönetimindeki 16 AEL 740 plakalı otomobille İbrahim Sevim'in (47), kullandığı 16 H 2475 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve traktör hurdaya döndü. Kazada, Şükrü Ayan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Ayan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



DHA

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trafik kazası , iznik
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