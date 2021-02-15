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  4. 15 Şubat 2021 19:24

Bursa'da kar yağışı sonrası kayan TIR, trafiği alt üst etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR, karayolunu kapattı.

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Bursa’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde kaza meydana geldi.

Sürüsünün kontrolünden çıkan Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU 307 plakalı TIR, Mezit-4 mevkiinde bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Bursa’ya gidiş yönü ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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