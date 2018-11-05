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  4. 05 Kasım 2018 11:44

Bylock rekortmeni hücre evinde yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmasında tam 34 bin kez FETÖ'nün ByLock adlı haberleşme programına giriş yaptığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Bylock rekortmeni hücre evinde yakalandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu öne sürülen zanlı hücre evinde yakalandı. Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen zanlının ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, 2011 yılından itibaren örgütün "Samsun Bölge Avukatlar İmamı" olduğu iddia edilen Sezayi C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.? FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SGK kayıtları olduğu tespit edilen ve Bank Asya'da birçok artırım hesabı bulunan zanlı gözaltına alındı.

34 BİN ByLOCK GİRİŞİ

Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen zanlının ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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