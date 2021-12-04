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Cadde ortasında ceset bulundu

Cadde ortasında ceset bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda evsiz olduğu öğrenilen bir kişinin cansız bedeni cadde üzerinde bulundu.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 

DHA

Etiketler beyoğlu
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