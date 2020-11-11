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  4. 11 Kasım 2020 15:48

Çalıştığı inşaat iskelesinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç yüzbaşı M.U., çalıştığı inşaat iskelesinde yakalandı.

Çalıştığı inşaat iskelesinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen yüzbaşı M.U.’nun internet ilanlarıyla inşaatlarda çalıştığı ve örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U., sahte kimlikle, bir inşaata kurulu iskelede çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

inşaat , işçi , pyd , fetö
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