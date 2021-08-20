Çamaşır boşaltma bahanesiyle eve çağırdığı 13 yaşındaki çocuğu...
Sinop'ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan akrabası tutuklandı.
Olay, 18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.
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