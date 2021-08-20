  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çamaşır boşaltma bahanesiyle eve çağırdığı 13 yaşındaki çocuğu...

Çamaşır boşaltma bahanesiyle eve çağırdığı 13 yaşındaki çocuğu...

Çamaşır boşaltma bahanesiyle eve çağırdığı 13 yaşındaki çocuğu...

Sinop'ta makineden çamaşır boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan akrabası tutuklandı.

Olay, 18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana geldi. İddiaya göre O.T., evindeki bulaşık makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Etiketler cinsel istismar çocuk akraba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşk Mantık İntikam dizisinde beklenmedik ayrılık
Uçaktan düşen insanların siluetini tişörte bastılar
Dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar hareketlendi
Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?
Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar
İstanbul'da maganda terörü kamerada: Aileye kabusu yaşattılar
2021 Honda Civic fiyatına 53 bin TL'lik ÖTV indirimi
Erdoğan mı, Yavaş mı, İmamoğlu mu? Son seçim anketi açıklandı
''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek