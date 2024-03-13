Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu
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Samsun'da bir imam, görev yaptığı camide kendini iple asarak intihar etti. İmamın cansız bedenini namaza gelen cemaat buldu.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Göksun Camii'nde meydana geldi.
İddiaya göre, camide görevli imam H.O. (45) girdiği ‘bunalım’ sonucu caminin ikinci katında iple kendini astı.
Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilip polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri H.O.'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. O.'nun cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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