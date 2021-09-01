Çanakkale'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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