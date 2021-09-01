  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çanakkale'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyünde iddiaya göre, ev inşaatı sırasında yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar ormana sıçradı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler yangın çanakkale orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BioNTech aşısının üçüncü dozunun koruyuculuk oranı açıklandı
Ayşegül Yıldız yaza böyle veda etti
Survivor Ayşe'den çok konuşulacak itiraf: Adada öpüşenler vardı
Mide bulandıran olay: 12 yaşındaki 2 çocuğa havuzda cinsel taciz
Kuzeniyle evlenmek istemeyen genç kadını sokak ortasında öldürdü
Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Sosyal medya onu konuşuyor: Nâzım Özgün İpek'in hikayesi yürek burktu
Koronavirüs bitmeden yeni salgın: Çok hızlı öldürüyor
Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonunu tanıttı, sosyal medya ayağa kalktı
10 saniyede sonuç veren yerli koronavirüs testi geliştirildi