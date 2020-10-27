Çatıdaki bu görüntü yürekleri ağızlara getirdi

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Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun çatıda ilerlemesi üzerine o anları görüntüleyen bir vatandaşın, "Ne yapıyor bu dediği duyuluyor. Bir süre çatıda oyalanan çocuk daha sonra içeri girdi.
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