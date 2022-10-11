Cenaze aracında uyuşturucu taşıyan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan 2 zanlı ile Diyarbakır'dan esrarı veren 1 zanlı tutuklandı.

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çalışan Albayrak Grubu'na ait cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E.’yi (44) adliyeye sevk edildi.

H.K. Diyarbakır’da, diğer zanlılar ise Adana Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin E.’nin, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylediği, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N.B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek; ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.’nin iki evli olduğunu ve bankaya yaklaşık 80 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik" dedi.

Ersin E. şöyle devam etti:

"Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul'a götürdüğümüz de ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonumda gelen konuma gittim. Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı 15 bin lirasını da ben aldım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı. Yapılan aramada 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gecikmedi. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"

İHA