  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cep telefonu yüzünden canından oluyordu

Cep telefonu yüzünden canından oluyordu

İstanbul Sarıyer’de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Ölümden dönen genç kızın yaşadığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Karşıdan karşıya geçmek istediği anda sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince, kaza kaçınılmaz oldu. Otomobil Fatma Biçer'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İHA

Etiketler genç kadın cep telefonu kaza kaldırım trafik kazası sarıyer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor adasına veda eden isim belli oldu
Karın ağrısı ile hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Son seçim anketi açıklandı; ittifaklar arası fark büyüyor!
Kar geri geldi! Bugün başlıyor, pazartesiye kadar sürecek!
Hayaldi hayal olarak kaldı: ''Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği sözü unuttu''
Ucuz benzin ve ucuz motorin için ''çılgın'' öneri!
Sedat Peker sessizliğini bozdu, tek tek yanıt verdi
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, keçisiyle, kuzusuyla, köpeğiyle aşka geldi
Aygün Aydın, havuz başında Hakan Sabancı'ya ''bak gör neler kaçırdın'' der gibi paylaştı
Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı