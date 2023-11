''Cep''ten çıkan yasak aşk yüzünden katil oldu

Bursa'da Kazakistan uyruklu bir genç kadın sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü. Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk kıskançlığı çıktı.

Bursa'da garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan aşk yaşadığı T.D.’i (39) kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu I.F. (30) hakkında, ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sevgilisini, en yakın arkadaşıyla aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü öne süren I.F.'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay, ağustos ayında, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2019 yılında Türkiye’ye gelen ve Bursa’da alkollü restoranda garson olarak çalışmaya başlayan Kazakistan uyruklu I.F., işletme sahibi T.D. ile sevgili oldu. I.F., bekar olan T.D.’in kendisine kiraladığı evde birlikte kalmaya başladı. 8 Ağustos’ta, Kazakistan’daki ailesinin yanına tatil için giden I.F., bir süre sonra Bursa’ya geri döndü. Aynı evi paylaştığı T.D.’in cep telefonunu kontrol eden I.F., sevgilisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrendi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, iddiaya göre T.D., sevgilisini darbetmeye başladı. I.F. de mutfak tezgahından aldığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. T.D., kanlar içerisinde kalırken, olayın şokuyla ayakkabısını giymeden evden çığlık atarak çıkan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.D.’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, I.F. polis tarafından gözaltına alındı. I.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI, ‘CİNAYETİ ÖLDÜRÜLME KORKUSU İLE İŞLEDİ’ DEDİ

Savcılık soruşturmasının ardından I.F. hakkında ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, sanık I.F.’in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. I.F.’in, “T.D. ile sevgiliydik. Kazakistan’a ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye’ye döndüm. Bir gece T.D.’dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım ve T.D.’ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm” şeklindeki ifadesine de yer verildi.

‘ÇILGINA DÖNDÜ, ÇOK KORKTUM’

I.F., ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, “T.D., kendisinin cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. T.D., kendisinin telefonunu kurcaladığım için sinirlenip kafama vurmaya başlayınca, kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp salladım. Öldürme kastım yoktu” dedi.

I.F.’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA