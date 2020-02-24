Ceren Damar'ın ailesine tehdit!

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet’e “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası verilmesinin ardından baba Mustafa Damar, sosyal medya hesabından tehdit edildiğini duyurdu.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Mustafa Damar' ın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı ve kızının katili Hasan İsmail Hikmet’in annesi tarafından paylaşıldığını ifade ettiği tehdit mesajı şöyle:

“Damar... Çok bekleyeceksin daha. Ölüp ölüp dirileceksin. Bekleyeceksin köpek gibi nefesinin dibinde. Arafta kala kala... Aç açabildiğin kadar face hesaplar. Bitmedi daha.”

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Damar, tehdit mesajı ile ilgili yetkilileri uyararak, şu paylaşımı yaptı:

“Oğlu kızımı vahşice katletti. Bu da beni öldürecekmiş. Polis olmasına ve elindeki silaha mı güveniyor? Aleni ölüm tehditleri alıyorum. Yetkilileri uyarıyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Yeter artık yeter!”

Tehdit mesajı ile ilgili BirGün’e konuşan Mustafa Damar, “Daha önce de tehdit mesajları alıyordum fakat süreç devam ettiği için sindirmeye çalışıyorlar diye düşünüyordum. Katil yetiştiren bu aile kararın açıklanmasından sonra alenen tehdit etti. Katil babasının silahı ile öldürdü kızımı. Bu aile katil yetiştirdi, katil. Bu tehdit ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

