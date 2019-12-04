Ceren Özdemir cinayetinde zanlı serbest bırakıldı!

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir.

Ordu'da gece saat 22.00 sıralarında tam evine girecekken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ceren Özdemir, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlari Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi.

Antrenmandan çıkıp evine giden Ceren, Zafer-i Milli Mahallesindeki evine girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SERBEST

Cinayet sonrası özel bir ekip kuran polis, çevre işyerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ceren Özdemir’i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı ancak kapüşon nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi. Polisin zanlıya benzer bir kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı bildirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polis, bölgedeki güvenlik kamerasi kayıtlarını incelemeye aldı. Katilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacaklar ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır." diyen Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine, her konuda böyle inanın kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde böyle cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini, ne diyelim ki buna cani. Ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."