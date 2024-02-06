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Çevik kuvvet minibüsü devrildi: Yaralılar var

Çevik kuvvet minibüsü devrildi: Yaralılar var
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen minibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.

Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.

Hatay Valiliği'nden kazaya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında, "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz, 6 Şubat tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" denildi.

AA

Etiketler hatay dörtyol çevik kuvvet minibüs kaza
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