Cezaevi firarisi aracı polisin üzerine sürdü

Kocaeli'de cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen hükümlü, otomobil ile seyir halinde olduğu sırada aracını ''dur'' ihtarında bulunan polisin üzerine sürdü. Olayda 1 polis hafif yaralanırken, şahıs ise otomobili bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince geçişinde seyir halinde olan M.A.D., trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı. Ardından şahıs aracını, önünü kesen trafik polislerinin üstüne sürdü. Olayda 1 trafik polisi hafif şekilde yaralanırken, M.A.D. ise kaçmaya devam etti. Kovalamacanın ardından M.A.D., otomobilini İzmit ilçesindeki Şirintepe Mahallesi Çakıl Sokak'ta bırakarak kayıplara karıştı. Yaralı trafik polisi, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



M.A.D.'nin açık cezaevinden izinli çıktığı, dönmediği için de firari olarak arandığı bildirildi.



Polis, kaçan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İHA