Cezaevi firarisinden korkunç itiraf

Gaziantep’te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 40 yaşındaki Yunus Fındıklı, Adıyaman’da yaşayan ve sürekli tehdit ettiği boşandığı Pınar Türk’ten olan 2 çocuğuna kargoyla oyuncak gönderince polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Fındıklı, polise verdiği ifadede, "Yakalanmasıydım, eski eşim ile ailesini ve 2 çocuğumu öldürüp katliam yapacaktım" dedi.



Gaziantep’te yaşayan Yunus Fındıklı, 2 çocuğunun annesi 31 yaşındaki Pınar Türk ile geçen Ocak ayında boşandı. Pınar Türk 2 çocuğuyla Adıyaman’da yaşayan ailesinin yanına yerleşirken, Yunus Fındıklı boşandıktan sonra Ankara’da oturan ağabeyi Ahmet Fındıklı’yı tabancayla yaralayıp kaçtı. Olaydan sonra tutuklanarak Gaziantep’te cezaevine konulan Fındıklı, firar edip izini kaybettirdi. Fındıklı bir süre önce koruma kararı bulunan boşandığı Pınar Türk’e telefonla ulaşıp çocuklarına oyuncak göndereceğini söyleyip adresini istedi. Pınar Türk, Fındıklı’ya oturduğu evin adresini verdi.

Pınar Türk, önceki günpolise Fındıklı’dan kargo geldiğini söyleyip kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Kargonun geldiği adresten Fındıklı’nın konakladığı otele ulaşan polis, Gaziantep’teki polislerle birlikte operasyon için harekete geçti. Ekipler, baskın yaptıkları otelde sahte kimlikle konaklayan Yunus Fındıklı’yı gözaltına aldı. Yanında tabanca ve kurşun ele geçirilen Fındıklı, emniyette ifadesi alındı. Fındıklı’nın ifadesinde, "Siz beni yakalamasaydınız ben Adıyaman’da eşimi, 2 çocuğumu ve eşimin ağabeyini öldürecektim. Yakalanmasaydım katliam yapacaktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında yakalama işlemi yapılan Fındıklı, Gaziantep’te firar ettiği cezaevine konuldu.