Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

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Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi.
Çiftçilere ateş açıldığını gören Mehmetçik, anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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