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  4. 06 Şubat 2021 10:33

Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenlediği, Mehmetçik'in anında karşılık verdiği belirtildi.

Çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü
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Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi.

Çiftçilere ateş açıldığını gören Mehmetçik, anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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