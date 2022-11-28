Çifte cinayetin 75 yaşındaki katil zanlısına 2 kez müebbet hapis talebi

Kahramanmaraş'ta eşini ve kızını öldürüp evin bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 75 yaşındaki Hayriye F. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Zeynep T.'nin adı açıklanmayan kızı, anneannesi Hayriye F.'ye annesini sorduğunda Almanya'ya gittiği cevabını aldı. Ancak yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bilgiye ulaşamadı. Bunun üzerine kızı, nisan ayında emniyete gidip annesinin kaybolduğunu ve öldürülmüş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Zeynep T.'nin babası Arap T.'nin de kaybolduğu tespit edildi. Emniyet bünyesinde özel ekip kurularak aile teknik ve fiziki takibe alındı.

'ESKİ EVDE KAZI YAPMAM GEREKİYOR' SÖZÜ ÇİFTE CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan Mehmet T., telefonda annesine "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" dedi. Ağustos ayında polis tarafından Ballıca Mahallesi'ndeki evde ve bahçesinde kadavra köpeğiyle kazı çalışması yapıldı ancak sonuç alınamadı. Bu sırada ailenin şüpheli tavırlar sergilemesiyle Hayriye F., oğulları Mehmet T., M.T., kızları F.Z., G.E. ile Fahri Ç., C.Z. ve G.T. gözaltına alındı.

TARİHİ ESER ARAR GİBİ CESET ARADILAR

Şüphelilerden Hayriye F., 7 Ağustos'ta polisler tarafından eve götürüldü. F., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yer gösterdikten sonra arkeologlar nezaretinde çalışma başlatıldı. İş makinesi toprağın yüzeyini aldıktan sonra arkeologlar tarihi eser arar gibi ceset aradı. Çalışmalar sonunda Arap T. ile kızı Zeynep T.'nin kemikleri bulundu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hayriye F. ile ona yardım ettikleri önce sürülen Mehmet T. ve Fahri Ç. tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda, 1997'de eşini av tüfeğiyle, 2000'de de kızını zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen Hayriye F. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettikleri iddia edilen Mehmet T. ve Fahri Ç. hakkında da 'cinayete yardım etme' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edilirken, 3 sanığın yargılanmalarına ileriki günlerde başlanacak.

Arap T. ile kızı Zeynep T.'ye ait kemiklerin bulunduğu yıllardır kullanılmayan evde halen polisin çektiği şeritler dururken, arama yapılan çukurun üzeri ise betonla kapatıldı.

DHA