  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cihan bebekten iyi haber

Cihan bebekten iyi haber

Cihan bebekten iyi haber

Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı.

Gaziantep'te babasının darbettiği bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

​​​​​​​Baba tutuklanmıştı

Gaziantep'te baba Y.G'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek Cihan.G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

2 aylık bebeğe dayak olayında korkunç detaylar2 aylık bebeğe dayak olayında korkunç detaylar3. Sayfa

 

Etiketler gaziantep cihan bebek darp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü
Enflasyon açıklandı; 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye!
Hosteslerin yolcuları indirdikten sonra yaptıkları paylaşımlar olay oldu
Türkiye'yi şoke eden ''dekolteli'' hırsızlara kapıyı o açmış... İtiraf etti
Plajda çıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi
Elon Musk büyük oyunu çözdü (!) ''Bilgisayar oyununun içindeyiz''
Satan satana! Haberi duyan kuyumcuya koştu
Elon Musk'tan bir çılgın proje daha: Mini Tesla 1.900 Dolara satılacak!
AK Parti Gençlik Kolları Belediye Meclisi’ni bastı
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgazda Aralık zammı belli oldu