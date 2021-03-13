Cinayet mi, intihar mı? Şüphelinin ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta birlikte yaşadığı Kenan D. ile tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Sevcan D.'nin ailesi olaydan dakikalar önce yaptıkları telefon görüşmesini kanıt olarak sundu. Görüşmede Kenan D.'nin ''Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim'' dediği duyuluyor.

Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında oturan Sevcan D., geçtiğimiz salı günü dini nikahlı eşi Kenan D. ile tartışırken, seslerden rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan D.'nin şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra Sevcan D., 4'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kenan D. suçlamaları ret ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSTEKİ İFADELER

Şüpheli Kenan D. emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan D.'nin babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı." diye konuştu. Evde bulunan Sevcan D.'nin, "Oğlum beni affet, seni hak etmedim." yazdığı mektup bulunmuştu. Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan D.'nin vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.

OLAY ÖNCESİNE AİT TELEFON GÖRÜŞMESİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ailesi ise olayın cinayet olduğun öne sürdü. 33 yaşındaki Sevcan D.'nin annesi Seyran T. ile Kenan D. arasından olaydan bir süre önce yapılan telefon görüşmelerinin cep telefonu görüntülerinin kanıt olarak sundu.

Görüşmede, tartışma sonrası eve gelen polisle ilgili Kenan D.'nin, "Polisi sen mi aradın?" şeklinde soru sorduğu anne T.'nin "Ben aradıysam çocuklarımın ölüsünü öpeyim" diye yanıt verdiği duyuluyor. Bunun üzerine D.'nin, "Sen o çocuklarını buraya göndermezsen bu çocuğunun ölüsünü öpeceksin. Ne kadar evladın varsa hepsini buraya gönder aynı anda" dediği görüntülere yansıyor. Ardından D.'nin "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dediği duyuluyor. Bu sırada Sevcan D.'nin annesine "Anne kapat telefonu" dediği duyuluyor. Bir başka konuşmada Kenan D.'nin, kızını telefona isteyen anne Seyran T.'ye "Öldü öldü başında bekliyorum" dediği duyuluyor. Anne ile D. arasındaki telefon konuşmalarını Sevcan D.'nin teyzesi Rukiye T.'nin cep telefonu kamerasına kaydettiği öğrenildi.

DHA