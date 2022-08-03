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  4. Cinayet şüphelisi jandarma aracından indirilirken öldürüldü

Cinayet şüphelisi jandarma aracından indirilirken öldürüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet E. (51), emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede jandarma aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Mumammed el M. (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil K., kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet E. gözaltına alındı.

ARAÇTAN İNERKEN SALDIRI

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından E., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet E., jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı. E. hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TAKVİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi. 

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Saldırıda ölen Mehmet E.'nin yakınları, hastane önünde toplandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

DHA

Etiketler şanlıurfa cinayet
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