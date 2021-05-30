''Cinsel birliktelikle terapi'' bahanesiyle kadınlara cinsel saldırı

Adana'da kadınlara ve çocukları cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen E.M., yakalanırken ifadesinde kan donduran gerçekler ortaya çıktı.

19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren E.M., yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Parkta yürüme bahanesiyle S.K. tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.

ÇOCUKLARA İSTİSMAR İDDİASI

Aralarında kız çocuklarının da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen S.K.'nın yakalanmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden kampanya başlattı. Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

"CİNSEL BİRLİKTELİKLE TERAPİ YAPIYORUM"

Şüphelinin farklı yöntemlerle iletişime geçtiği kadınları kandırmaya çalıştığı ''Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. S.K.'nın ayrıca olumsuz cevaplar karşısında söz konusu mağdurlara yoğun ısrarda bulunduğu ve kendine karşı çıkan bazı kadınları darbettiği de iddia edildi.



YAKALANDI

Polis, çalışma başlattıktan kısa süre sonra şüpheli S.K.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabında duyuru yapan Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında, "Adana'da meydana gelen 'Şüpheli S.K.'nın, kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı' yönündeki iddia ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K. 29.05.2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.