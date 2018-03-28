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  4. 28 Mart 2018 13:17

''Cinsiyet değiştiren ağabeyi taciz etti''

Adana'da karakola taşınan bir "hırsızlık" iddiasının altından dikkat çeken ayrıntılar çıktı.

''Cinsiyet değiştiren ağabeyi taciz etti''
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Adana'da lknur F. (28), aynı evi paylaştığı Rahime Y.'ın (25), 170 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, 22 Mart'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ay önce akrabaları aracılığıyla tanışan Rahime Y. ve İlknur F. aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra İstanbul'a giden Y., döndüğünde dolap içerisinde gizlediği 170 bin lirasının yerinde olmadığını gördü. Y., bunun üzerine İlknur F.'yi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Y., polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisler, İlknur F.'nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını inceleyip, yakaladı. Emniyete götürülen İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Y.'ın ağabeyi olan ve cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli Sedat'ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.

İlknur F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

DHA

cinsiyet değiştirme , hırsızlık , taciz
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