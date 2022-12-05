Çocuğuyla yürüyen kadını taciz edip, aracıyla sürükleyerek yaraladı!

Bursa'da 26 yaşındaki genç bir kadını sözlü taciz edip, ardından da aracıyla sürükleyerek yaralanmasına yol açan 57 yaşındaki zanlı 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da sokakta yürüyen B.P.’yi (26) otomobille takip edip, sözlü tacizde bulunduğu, tepki gösterince de aracıyla sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan K.D. (57), ‘öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından açılan davada 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, ağustos ayında Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik uzmanı B.P., oğlu ile gece nöbetçi eczaneden ilaç alıp, kaldırımdan evine doğru yürümeye başladı B.P., peşinden bir aracın geldiğini fark etti. B.P.’nin yanına gelen otomobilin sürücüsü K.D., sözlü tacizde bulundu. B.P., kendisini telefonlar arayan annesine de olayı anlattı. Tacizlerine devam eden K.D.., otomobilin camından içeriye elini sokarak yakasından tutan B.P.’yi yaklaşık 50 metre sürükledi. Oğlunun korktuğu olayda yaralanan B.P., ihbarla gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden yaralanan ve sol elinin orta parmak kemiği kırılan B.P., yaklaşık iki ayda sağlığına kavuştu. B.P., kendisine tacizde bulunan K.D.'tan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan K.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan iki çocuk babası K.D., hakim önüne çıktı. Duruşmaya B.P., K.D. ve sanık avukatları katıldı. Sanık K.D., taciz etmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

'KİMSE YARDIMCI OLMADI'

B.P., ise olay gecesini şöyle anlattı:

“Oğlumla birlikte Çarşamba Caddesi'nde bulunan nöbetçi eczaneye gittim. Çıktıktan sonra çok yakın bir yerden bir araç beni takip etmeye başladı. 6 yaşındaki oğlumu arada bir kucağıma aldım. Elinde poşetler vardı. Araçla takip edilmemden dolayı bağırdım. Kimse bana yardımcı olmadı. Daha sonra annem telefonla aradı. Ona söyledim. Yanıma gelince, durumu fark edince bayıldı. Sanık aracından bana sözlü tacizde bulunup hakaret ederek, ‘Bu saatte burada ne işiniz var’ dedi." Olaydan sonra tedavi gördüğünü belirten B.P., 20 bin lira tedavi masrafının olduğunu söyledi.

10 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda K.D.'a ‘öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz’ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA