Çocuk gelinin babasının ifadesi şoke etti

Erzurum’da, eşinin rahatsızlığını bahane ederek 14 yaşındaki kızını kendisinden 20 yaş büyük adamla evlendiren baba 5 yıl 8 ay, küçük kızla evlenen 34 yaşındaki adam ise 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Çocuk gelinin babasına 5, kocasına 11 yıl hapis

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2006'da yaşanan olayda, 14 yaşında olan T. U., babası M.Ş.U. tarafından 34 yaşındaki İ.E. ile evlendirildi. İki yıl sonra eşini terk eden çocuk gelin, İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına döndü. Bir süre sonra ise bu kez, resmi nikahlı bir eşi bulunan komşuları H.İ.B. ile dini nikahla evlendi. Durumu öğrenen babası ise komşusundan şikayetçi oldu. Arandığını öğrenince karakola giden T. U. yaşadıklarını anlattı. Ardından da kimseden şikayetçi olmadığını söyleyerek Sosyal Hizmetler Yurdu'na yerleşmek istediğini bildirdi. T.U'nun henüz 14 yaşında evlendirildiği ortaya çıkınca baba M.Ş.U. hakkında "Küçük çocuğa karşı cinsel istismara iştirak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya iştirak", İ.E. hakkında da "Küçük çocuğa karşı cinsel istismar" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açıldı.



"Kötü yola düşmesin diye evlendirdim"



Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eşinin ruhsal sorunları olduğunu öne süren baba M.Ş.U., "Sürekli evden kaçıyordu ve 4 çocuğum da perişan durumdaydı. Kızımı, kaçıp kötü yola düşmesin diye evlendirdim. O tarihte yaşı küçük görünse de normalde 5-6 yaş daha büyük" dedi. Babasının ifadesine benzer ifade veren T.U. da şikayetçi olmadığını söyledi. 14 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen İ.E. ise "Yaşının küçük olduğunu biliyordum. Bu sebeple resmi nikah yapamadık. 6-7 ay karı koca ilişkisi yaşadık. Daha sonra ayrıldık" diye konuştu. Davayı sonuçlandıran mahkeme, 14 yaşındaki kız çocuğu ile evlenen İ.E.'yi, yargılandığı iki suçtan 12 yıl, baba Uğurlu'yu da bu suçlara iştirak etmekten toplam 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine Yargıtay, kararı bozunca yeniden görülen davada, İ.E. bu kez 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babaya da ilk aldığı ceza verildi. Tutuklanan sanıklar, cezaevine gönderildi.